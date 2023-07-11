Віддала своє життя, щоб рятувати інші: на фронті загинула бойова медикиня зі Львова

Львів'янка Наталія Депа, яка до 24 лютого 2022 року була власницею Центру косметології та лазерної епіляції, після початку повномасштабного вторгнення окупантів добровольцем пішла захищати Україну. На жаль, у липні загарбники відібрали у неї життя.

Дівчина служила у 218-му окремому батальйоні 125-ї бригади ТрО ЗСУ. Вона загинула в зоні бойових дій, виконуючи обов’язок бойового медика батальйону.

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Воювала з братом та батьком

Про її загибель, зокрема, повідомив голова ГО "Варта1" Ігор Зінкевич. Також на фейсбук-сторінці дівчини її близькі та рідні залишили безліч дописів, сповнених скорботи та жалю.

Загинула в зоні бойових дій, виконуючи обов’язок бойового медика батальйону. З початком повномасштабного вторгнення пішла добровольцем на фронт разом з батьком та рідним братом. Вічна пам’ять захисниці та бойовому медику,

– повідомив Ігор Зінкевич.

Брат захисниці Іван опублікував низку відео та фото сестри, на яких вона усміхнена танцює, працює та проживає свої яскраві дні, лік яких не повинен був обірватися так скоро. У своєму дописі він попросив вибачення у сестри за те, що не був хорошим братом, та за те, що так багато чого не встиг сказати.

Вибач, що був не дуже хорошим братом, вибач, що часто творив різні погані речі, вибач, що багато чого не сказав. Ти назавжди в моєму серці, моя любима сестричка,

– написав брат Іван Депа.

Віддала життя за кожного з нас

Фото з усміхненою Наталею також опублікувала її найкраща подруга Оксана. Вона поділилася спогадами про загиблу та подякувала їй за все.

Моя красуня. Наталя, Руденька, Вітамінка. Бойовий медик 218 окремого батальйону 125 бригади ТрО ЗСУ Наталія Депа. Загинула, за нас, за те, щоб ми жили в мирі і спокої, загинула, рятуючи інших. Завжди усміхнена та весела, хоробре серце, подруга, яка завжди готова прийти на допомогу. Підтримка та гордість. Дякую тобі за все. Я люблю тебе,

– написала дівчина.

На сторінці героїні залишили чимало дописів, у яких зазначають, що Україна втратила кращу з кращих доньок:

Ти мій герой, ти мій воїн, ти навіки у наших серцях. Спочивай з Богом!!!

Завжди весела, позитивна, і якщо була потрібна допомога – ти завжди допомагала. Вічна пам'ять.

Біль і чорнота там, де завжди було сонячно і радісно.

Наталка, ти робила неймовірне! Така тендітна і сильна водночас! Дякую за подвиг та всі врятовані тобою життя!

Дівчина, яка усмішкою осявала все навколо. Дівчина, яка перфектно робила усе, до чого бралась. Дівчина, якій ми завдячуємо життям.

Також подруга полеглої захисниці зауважила, що всі охочі фінансово підтримати маму Наталі, можуть долучитися гривнею. Для цього Оксана залишила номер картки мами героїні Тетяни 4149 4999 9012 1780.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої захисниці.