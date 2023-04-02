Ворог активізував Су-35 на Півдні: Гуменюк пояснила, з чим це пов'язано

За минулу добу ворог збільшив використання своєї авіації на Півдні, зокрема, підіймав у небо Су-35. Ворожий винищувач атакував Херсонський район керованими авіаційними бомбами.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Атака була спрямована на сільськогосподарські угіддя.

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Окупанти тиснуть на мирне населення

Гуменюк пояснила, що такими діями ворог намагається зруйнувати наші перспективи. Усім відомо, що Херсонщина – аграрний регіон, де основна діяльність – польові роботи. Тобто таким чином ворог намагається тиснути на місцеве населення.

На щастя, від авіаудару ніхто не постраждав серед населення.

Однак минулої доби загарбники з артилерії гатили по населених пунктах Херсонської області, які розташовані безпосередньо на узбережжі. Там одна людина загинула, ще одна – отримала поранення.

Ворог змінив тактику

За словами Гуменюк, зміна тактики росіян основана на тому, що з допомогою Су-35 ворог атакує прифронтові території з великої відстані. Таким чином росіяни зберігають свої винищувачі, не підпускаючи до нашої ППО.

ВинищувачСу-35 – модернізація радянського Су-27, створеного в 70-х роках, як відповідь на американський F-15. У Су-35 прилаштували новий двигун та замінили електроніку. Один такий винищувач коштує 50 мільйонів доларів.

Використовувати авіабомби проти мирного населення – це спосіб, який взяли за основу терористи,

– каже Гуменюк.

Вона також додала, що росіяни бісяться тим, що вогневий контроль Кінбурнської коси приносить чималі результати. Окупантам на цій ділянці все важче знайти вогневі позиції, щоб атакувати цивільне населення, тому вони роблять це з неба.

"Однак і з цим ми будемо боротись, адже коли ворог вишукує нову тактику, ми завжди готуємо протидію", – підкреслила керівниця пресцентру.

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