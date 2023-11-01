Суд не обрав запобіжний захід очільниці НСЗУ Наталії Гусак

Голові Національної служби здоров'я України Наталії Гусак не обрали запобіжний захід. Її підозрюють у службовій недбалості, що призвела до розтрати великої суми.

Наталія Гусак стала головою НЗСУ у листопаді 2021 року. Вона стала переможницею конкурсу на відповідну посаду – її обрали експерти та особисто міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Рішення щодо Гусак

Печерський районний суд Києва не зміг обрати запобіжний захід голові Національної служби здоров'я України Наталії Гусак. Її підозрюють у службовій недбалості, що призвела до розтрати понад 2 мільйонів гривень.

За данними слідства, у квітні 2022 року на замовлення Нацслужби здоров’я одне держпідприємств проводило адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я. Повідомляється, що Наталія Гусак належно не перевірила надану інформацію про виконані роботи, через що структура заплатила за послуги, які фактично не отримала.

Прокурор просив обрати для неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, оскільки це ніяк не вплине на виконання обов'язків голови НСЗУ. Однак адвокати очільниці заперечили, адже воно передбачає не відлучатись з міста без дозволу слідчого, а також вимагає здати закордонний паспорт.

Реакція очільниці Нацслужби здоров'я

Сама ж Наталія Гусак відкидає звинувачення і стверджує, що правоохоронці не до кінця дослідили документи. Також вона сумнівається в об'єктивності слідства.

Я знаю, що я підписувала, і робила це відповідально. Я розумію, що це тільки початок. Якщо з цією справою відбувається стільки некоректностей, то все більше питань до її об'єктивності. Просто хочу думати, що це непрофесіоналізм у певних моментах, небажання довивчити щось,

– повідомила вона у коментарі.

Раніше очільниця писала, що її постійно перевіряють і переконувала, що подібні проблеми ініційовані "тими, кому НСЗУ заважає".

Інші справа щодо службової недбалості

На початку вторгнення окупанти знищили український літак Ан-225 "Мрія" на аеродромі "Антонов" у Гостомелі. Колишнього генерального директора ДП "Антонов" судять через службову недбалість. Відповідну підозру йому оголосили навесні 2023 року.

Збитки державі оцінюють у 8,5 мільярдів гривень. За даними правоохоронців, у період січня – лютого 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі.

Максимальне покарання у справі – до 5 років позбавлення волі. Також посадовець може обмежитись штрафом або забороною обіймати державні посади