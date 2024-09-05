Волонтерка з кубинським корінням і радниця Сирського: біографія Наталії Калмикової

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Після відставки з посади міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної в лютому 2024 року, відомство отримало нову очільницю. 5 вересня народні депутати підтримали призначення Наталії Калмикової на посаду очільниці Мінветеранів.

До цього часу Калмикова була заступницею міністра оборони. Біографію нової міністерки читайте в матеріалі 24 Каналу.

Медична та управлінська освіта, заняття бойовими мистецтвами

Наталія Калмикова народилася 4 лютого 1982 року у Вінниці. Там же закінчила школу та вступила в 1999 році до Вінницького національного медичного університету. Будучи студенткою, майбутня міністерка займалася бойовими мистецтвами, а якщо точніше – кунг-фу. Після закінчення університету з 2005 по 2012 роки була лікарем-інтерном Міської лікарні швидкої медичної допомоги у Вінниці.

Інтернатуру вона також поєднувала з іншою роботою. Наприклад, протягом 2007 – 2008 років Наталія Калмикова працювала консультанткою з медичних питань представництва фірми "Алкон Фармасьютікалс Лтд" в Україні. З 2008 по 2012 працювала консультанткою з маркетингу ПП "Дельта Медікел". Там вже працювала і з 2014 по 2017 роки.



Наталія Калмикова / Фото з фейсбук-сторінки міністерки

У вересні 2019 року вступила у Вінницьку академію безперервної освіти за спеціальністю "Магістр публічного управління та адміністрування" та отримала диплом з відзнакою.

Також Калмикова навчалася у бізнес-школі MIM-Kyiv за програмою MBA (master of business administration). Завершила програму Fulbright Research and Development в Університеті штату Нью-Йорк у Буффало.

Волонтерська діяльність Наталії Калмикової

У 2014 році, коли почалася російсько-українська війна, Наталія Калмикова почала активно займатися волонтерською діяльністю. Це рішення вона пояснює просто – багато її однокурсників з Вінницького медичного університету стали бойовими медиками, тому потрібно було їм допомагати. У пізніших інтерв'ю Калмикова згадувала, що її волонтерство почалося з того, що вона купувала власним коштом аптечки та рюкзаки та передавала їх медикам на Схід.

Через рік Калмикова приєдналася до благодійного фонду "Повернись живим" як волонтерка і згодом перейшла працювати туди та очолила військовий відділ фонду. За спогадами майбутньої міністерки, робота була доволі органічною, адже вона, як цивільна, мала управлінські навички, а її підлеглі – військову компетенцію, що дозволяло спільно досягати результатів.



Наталія Калмикова / Фото з фейсбук-сторінки міністерки

Досвід управління ветеранами дуже своєрідний. Це управління людьми, які, з одного боку, звикли до військових підходів. Але вони вже ветерани, які мають свою думку. Тож усе треба було зробити так, щоби був результат. І він був, команда працювала злагоджено в усіх напрямках і започатковувала нові,

– згадувала Калмикова в інтерв'ю Elle.

Основним своїм досягненням за час роботи у "Повернись живим" Калмикова вважає те, що фонд почав співпрацювати з підрозділами на рівні командирів бригад та командувачів – не в останню чергу завдяки її старанням та комунікації.



Наталія Калмикова / Фото з фейсбук-сторінки міністерки

За словами майбутньої міністерки, робота у фонді дала їй розуміння правильної комунікації з військовими та ветеранами.

На посаді радниці Сирського

У 2021 році Наталія Калмикова отримала посаду радниці Командувача Сухопутних військ Олександра Сирського з гендерних питань. Основним напрямком діяльності майбутньої міністерки було сприяння в побудові гендерно рівної системи в Сухопутних військах, адже, за її словами, жінки в армії мають великий потенціал, проте досі залишається чимало проблем.



Наталія Калмикова та Олександр Сирський / Фото з фейсбук-сторінки міністерки

Наприклад, Наталія Калмикова відзначає те, що на рівні командування за її сприяння було визнано, що в армії існує проблема сексуальних домагань. Також окремою темою була жіноча військова форма, котра, щоправда, з'явилася уже під час повномасштабного вторгнення.

Запуск Українського ветеранського фонду

Пізніше Наталія Калмикова подалася на конкурс на посаду голови нової бюджетної структури – Українського ветеранського фонду при Міністерстві ветеранів, де й перемогла і в лютому 2022 року очолила його. Та за лічені дні почалася повномасштабна війна.

Майбутня міністерка з дітьми в той час залишалася в Києві і лише через кілька тижнів евакуювала дітей до Польщі. Калмикова продовжувала роботу та пошук фахівців для роботи фонду.

Це була реальність, коли ми не знали достеменно, чи буде бюджет. Але існувало розуміння, що нам потрібно створювати ті речі, які будуть корисні захисникам та їхнім родинам. Тому ми почали зі швидких рішень – запустили чат-бот, де родини під час евакуації змогли отримати корисну інформацію тощо. Досить швидко ми запустили програму мікрофінансування й почали відшкодовувати витрати для підприємців, які були внутрішньо переміщеними особами, щоб люди могли якимось чином починати працювати та заробляти,

– розповідала Калмикова у пізніших інтерв'ю.



Наталія Калмикова / Фото з фейсбук-сторінки міністерки

Особливу увагу фонд приділяв ветеранському підприємництву – фінансуванню ініціатив ветеранів, котрі поверталися до цивільного життя. Очолювала ветеранський фонд Калмикова до вересня 2023 року, а потім перейшла у Міноборони на посаду заступниці міністра Рустема Умерова із соціальних питань.

Особисте життя нової міністерки

Батько Наталії Калмикової – кубинець. З її матір'ю познайомився під час навчання у Москві й коли Наталії було 4, родина переїхала на Кубу. Там вони провели наступні 4 роки. За її словами, саме цей період життя зумовив її любов до танців – сальси і танго.

У Наталії є троє братів, однак через них спалахнув скандал. Один із них – Олексій – зараз живе в США, а Анатолій – активний користувач російської соцмережі ВКонтактє, де поширює насміхання з гасел Революції Гідності. Проте погляди своїх родичів Наталія Калмикова не коментує.

Міністерка виховує двох синів – Данила та Володимира.