"Сам несе відповідальність за свої дії": Мосейчук відповіла на хейт через еміграцію її сина

Відома телеведуча та журналістка Наталія Мосейчук заявила, що "опинилася в епіцентрі інформаційної атаки". Вона зазначила, що її висловлювання про мобілізацію були "вирвані з контексту" і "маніпулятивно інтерпретовані".

Так, Мосейчук нарвалася на хвилю хейту після того, як вийшла програма Тема з Мосейчук (від 2 травня). Випуск отримав назву "Хто автор провалу мобілізації?".

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Що заявила Мосейчук

На днях на своїй сторінці у фейсбуці Наталія Мосейчук опублікувала текстове звернення.

Я усвідомлюю, наскільки болючою є тема мобілізації. Наскільки по-людськи непросто мирній людині почати жити війною і поставити під ризик своє життя. "Автори" замовної інформаційної кампанії проти мене чудово знають мої особисті обставини, тому завзято підштовхують мене до "викриття" і "камінг-ауту" в стилі "всенародного засудження", обструкції та "спалення ідола" у вогні,

– зазначила журналістка.

Наталії Мосейчук довелося відповісти на "закиди" через виїзд за кордон її старшого сина. За словами журналістки, її син зробив вибір, і вона на нього не може вплинути.

Замовлені пости в Телеграмі, тисячі коментарів, написаних під копірку: "як ти вивезла з країни свого 27-річного сина?", "де ховаєш сина-ухилянта?". Я ніколи не посягала на приватність людей і завжди дотримувалася позиції, що сім'я – це особисте. Та щоб попередити будь-які подальші маніпуляції та фейки навколо мене та моєї родини, розкажу. Мій старший син, 25-річний Антон, за три з половиною роки до повномасштабного вторгнення, у 2019-му, емігрував з України. Він здобув право на безкоштовне навчання у Німеччині, отримав там другу вищу освіту і зараз працює над вступом до аспірантури. Це була і є його позиція. Я не могла вплинути на неї тоді, не можу і зараз. Антон – сам несе відповідальність за свої дії. Я – за свої. Решта моєї родини в Україні,

– висловилася журналістка.

Що передувало

Українська телеведуча Наталія Мосейчук на днях потрапила в скандал. Після виходу в ефір її авторського проєкту, в якому обговорювалась мобілізація в Україні, користувачі звинуватили Мосейчук у лицемірстві.

Зокрема, в мережі почали поширювати відео, де Мосейчук з адвокатом обговорювали питання, що означає незаконний перетин кордону. Так, адвокат зазначив, що незаконним перетином кордону є тоді, коли особа намагалася виїхати за кордон поза пунктами пропуску, а ті, хто перетинав кордон в пунктах пропуску, вони перетнули законно.

Він зазначив, що на сьогодні в жодному законі України нема заборони перетину кордону. Мосейчук зазначила, що це "адвокатство диявола". Так, на тлі їхньої суперечки користувачі в мережі заявили, що сама ж Мосейчук приховує від публіки, що її старший син за кордоном і чому вона нічого про нього не розказує.