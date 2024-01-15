Оголена жінка виявилася дружиною генерала: росіяни спричинили скандал з "листівками ЗСУ"

Російські пропагандисти почали скаржитися на антивоєнні листівки, які на позиції їхньої армії буцімто підкинули українські військові. На цих листівках була зображена оголена жінка і заклики з тим, щоб повертатися додому.

Зрештою з'ясувалося, що на листівках була зображена дружина російського генерала військового угруповання "Дніпро". Наразі у штабі угруповання зчинився справжній скандал, передає 24 Канал.

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Оголена жінка на листівках – дружина генерала Росії

Вивчивши листівки, які розповсюдили по російських позиціях, користувач соцмережі Х з ніком @NHunter007 зазначив, що там "позує" дружина командувача військового угруповання "Дніпро" і повітряно-десантних військ генерала-полковника Міхаїла Теплинського – Наталія.



Листівки, які розкидали по російських позиціях / Фото з акаунта у соцмережі Х з ніком @NHunter007

Крім того, користувачі з'ясували, що оголене фото Наталії Теплинської здобули у листуванні з братом російського генерала, підполковником Дмитрієм Теплинським. Йому аж ніяк не вдається вийти з тіні відомого родича в армії, а згодом стало відомо про широкий сімейний скандал, який стався у родині Теплинських.



Наталія Теплинська заміжня та має сина / Фото "РБК-Україна"

Дружина генерала зраджувала з його братом

У листопаді 2023 року журналісти "РБК-Україна" отримали особисте листування дружини Теплинського Наталії, з якого стало зрозуміло, що жінка не надто сумує без свого чоловіка, який зараз перебуває у тимчасово окупованій Херсонській області.



Наталія Теплинська зраджувала чоловіка з його рідним братом / Фото "РБК-Україна"

Зокрема, Наталія Теплинська зраджує свого чоловіка з його рідним братом Дмітрієм. З їхнього інтимного листування стало зрозуміло, що інтрижку пара веде уже не перший рік.



Наталія вела інтимне листування та обмінювалася фото з братом чоловіка / Фото "РБК-Україна"

На скриншотах, які отримали журналісти, можна побачити флірт та обмін інтимними фото між Наталією та Дмитрієм. Пара також згадує свої інтимні моменти, які проводили разом. Однак росіянка усе ж не хоче, щоб її чоловік дізнався про роман на стороні.

Уже після розслідування журналістів у штабі військового угруповання "Дніпро" зчинився справжній скандал, адже генерал вочевидь був не в курсі, що його дружина зраджує його з рідним братом.