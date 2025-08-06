Колишню керівницю Дніпропетровської обласної медико-соціальної експертної комісії Наталію Абраменкову визнано винною у внесенні неправдивих відомостей до декларації. Загальна сума незадекларованого майна та коштів складає понад 3 мільйони гривень.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

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Яким є рішення суду щодо справи ексочільниці МСЕК?

Соборний районний суд міста Дніпра визнав винною колишню керівницю МСЕК Дніпропетровщини за умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

Рішенням суду її позбавлено права обіймати посади директора комунальних підприємств в області медицини на один рік та призначено штраф,

– йдеться у повідомленні.

ДБР у взаємодії з НАЗК встановило, у декларації за 2023 рік фігурантка не зазначила об'єкти нерухомості, автомобіль та доходи свого чоловіка.

Крім того, вказана у декларації інформація про грошові активи самої чиновниці не відповідала дійсності. Загальна вартість прихованого майна та коштів перевищує 3,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, у липні правоохоронці викрили схему виготовлення фальшивих висновків МСЕК. Вартість "послуги" починалася від 2 000 тисяч доларів.