Новою очільницею Вінницької ОДА стала Наталя Заболотна: що про неї відомо
- Наталя Заболотна призначена головою Вінницької ОДА з 8 січня 2026 року.
- Заболотна має досвід роботи в органах виконавчої влади та є депутаткою Вінницької обласної ради від партії "Слуга народу".
Володимир Зеленський провів низку змін у керівництві місцевих адміністрацій. Так з 8 січня 2026 року Вінницьку ОДА очолюватиме Наталя Заболотна.
Що відомо про нову главу Вінницької ОВА?
До цього, з серпня 2020 року, жінка обіймала посаду першої заступниці голови Вінницької ОДА, а з червня 2024 року фактично керувала областю після звільнення Сергія Борзова.
Заболотна має багаторічний досвід роботи в органах виконавчої влади, зокрема у сфері соціальної та молодіжної політики. Нова очільниця ОДА є депутаткою Вінницької обласної ради 8-го скликання від партії "Слуга народу" та заступницею голови постійної комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету.
Свою кар'єру в державній службі Заболотна розпочала у Вінницькій облдержадміністрації у 2002 році, хоча за фахом вона вчителька початкових класів та англійської мови.
У яких областях також відбулись призначення нових очільників ОВА?
Раніше Зеленський анонсував зміну голів ОВА у 5 областях. Він провів співбесіди з кандидатами.
Нових голів ОВА, згідно з указами, отримають Полтавська, Чернівецька, Вінницька та Дніпропетровська області.
Новим очільником Дніпропетровської ОВА став Олександр Ганжа, Полтавську ОВА очолив Віталій Дяківнич, а головою Чернівецької ОВА президент призначив Руслана Осипенка.