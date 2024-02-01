На Волині дружину загиблого героя зустріли з пологового з орекстом: щемливі кадри

Українські воїни зустріли з пологового Наталю Цибу – дружину загиблого героя Сергія Циби. Військовий загинув у червні 2023 року, захищаючи Україну у боях на Харківщині.

У січні 2024 року у Наталі та Сергія народився хлопчик – Микола. На жаль, батько хлопчика так і не зустрівся з ним.

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З пологового Наталю та маленького Миколку побратими Сергія зустріли з оркестром.

Сьогодні до пологового підтримати багатодітну матусю Наталю і привітати немовля з першим його виходом на цей світ приїхала родина, друзі, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, представники місцевої влади та Мeцeнaти для сoлдaтa,

– мовиться у повідомленні.

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Українці залишили маленькому Миколці багато теплих коментарів. Хлопчику бажають щастя під мирним небом.

Тепер Наталя сама виховуватиме чотирьох діток. У шлюбі з Сергієм у неї народилася донечка Аня (3 роки) та маленький Миколка. Окрім того, у Наталі є діти від першого шлюбу: 13-річна Тетяна та 11-річний Михайло. Їхній біологічний батько – Олександр Семенюк – також загинув у боротьбі з російськими окупантами. Трагедія сталася у 2022 році.