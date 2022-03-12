НАТО починає масштабні навчання чисельністю в 30 тисяч військових

НАТО починає великі навчання, у яких візьмуть участь 30 тисяч військових. Вони пройдуть в Норвегії.

Відповідну заяву оприлюднили в НАТО. Це трапилось 12 березня, натомість навчання почнуться 14 березня.

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НАТО проведе масштабні навчання в Норвегії

Протягом найближчих тижнів збройні сили союзників і партнерів проводитимуть навчання з бойової стрільби, стрибатимуть у замерзаючі озера та багато іншого. Це все в межах навчань, адже наші збройні сили готові відповісти на будь-яку загрозу чи кризу – і зберегти наші країни та людей у ​​безпеці,

– заявили у НАТО.

Участь у навчаннях візьмуть орієнтовно 30 тисяч військовослужбовців з понад 25 країн Європи та Півночі США. Військові навчатимуться на землі, в повітрі та на морі.

У Альянсі запевнили, що про навчання оголосили ще понад 8 місяців тому.

"Це не пов'язано з неспровокованим і невиправданим вторгненням Росії в Україну, на яке НАТО відповідає превентивними, пропорційними та неескалаційними заходами", – заявили в Альянсі.

Штати заявили, що доєднаються до навчань, які триватимуть з 14 березня по 1 квітня 2022 року.

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