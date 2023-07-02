Після війни для Європи буде самогубством не прийняти Україну в НАТО, – Кулеба

Україна повинна стати членом Північноатлантичного альянсу. Якщо союзники не приймуть нашу державу в НАТО після війни, це буде самогубством для Європи.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ України. Дмитро Кулеба наголосив, що це єдиний спосіб закрити двері для російської агресії.

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"Єдиний спосіб – взяти Україну в НАТО"

"Після закінчення війни для Європи буде самогубством не прийняти Україну в НАТО, оскільки це означатиме, що варіант війни залишиться відкритим", – зазначив Кулеба.

Вступ нашої держави в НАТО змусить країну-терористку більше не повторювати збройну агресію.

Єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти Європи та євроатлантичного простору в цілому – взяти Україну в НАТО, тому що Росія більше не посміє повторити цей досвід,

– наголосив глава МЗС.

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Україні необхідні конкретні сигнали

Під час візиту польського та литовського лідерів до Києва 28 червня Володимир Зеленський наголосив, якщо Альянс бачить Україну у своєму складі, то необхідно окреслити майбутнє та озвучити конкретні речі.

"Ми не говоримо про сьогоднішнє членство (в Альянсі – 24 Каналу). Ще раз підкреслюю, ми адекватна держава, і розуміємо, що у час війни ми не можемо бути членами НАТО. Але ми повинні бути впевнені, що після війни ми будемо. І саме такий сигнал ми хочемо отримати: що після війни Україна буде членом НАТО", – заявив президент.

Глава держави зазначив, що це справедливий сигнал, який очікує Україна. Окрім того, на саміті у Вільнюсі ми прагнемо отримати гарантії безпеки. Однак, не ті, які б замінили наш вступ до Альянсу, а будуть актуальними, поки Україна не стане його членом.