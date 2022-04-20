У НАТО допускають участь у забезпеченні евакуації людей з Маріуполя
20 квітня 2022 , 17:39Читать новость на русском
Джерело:CNN
Чиновниця Держдепартаменту Вікторія Нуланд допустила, що союзники НАТО можуть бути залучені до безпечного проходження цивільних з оточеного Маріуполя, якщо окупанти це дозволять.
Заступниця секретаря Держдепартаменту зазначила, що була певна надія на те, що росіяни дозволять гуманітарний коридор для мирних мешканців та поранених військових з Маріуполя.
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Нуланд додала, що в разі дозволу "зеленого коридору" до евакуації будуть залучені союзники з НАТО.
При цьому заступниця держсекретаря сказала, що угода про евакуацію неодноразово руйнувалася зі сторони росіян.
Врешті-решт, росіяни мають дозволити безпечний прохід,
– попередила Нуланд.
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