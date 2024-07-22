Понад 500 000 військових НАТО у стані підвищеної готовності, – речниця Альянсу

Протягом останнього десятиліття НАТО переглядало свою стратегію та нарощувало оборонні можливості. Це було відповіддю на зростаючу загрозу з боку Росії.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році союзники переоцінили свою готовність до війни. НАТО зазнало значної трансформації колективної оборони, зокрема запровадило найповніші оборонні плани з часів холодної війни.

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Як НАТО зміцнює свою оборонну стратегію

Протягом останнього десятиліття НАТО активно переглядало свою стратегію та нарощувало оборонні можливості у відповідь на зростаючу загрозу з боку Москви.

З 2014 року НАТО зазнало найбільш суттєвої трансформації нашої колективної оборони за покоління. Ми запровадили найповніші оборонні плани з часів холодної війни, наразі понад 500 000 військових перебувають у стані підвищеної готовності,

– заявила речниця НАТО Фара Дахлалла.

Однак, хоча союзники по НАТО "безумовно готові воювати сьогодні ввечері", все ще залишається питання, чи готові вони до тривалої війни, як та, що триває в Україні, зазначив експерт Шон Монаган.

Він підкреслив, що в низці галузей ще слід провести роботу, зокрема щодо промислових потужностей, витрат на оборону та стійкості суспільства, включаючи питання призову.

Дахлалла додала, що спосіб набору та навчання військового персоналу є рішенням окремих країн-членів. Водночас, як альянс, НАТО не передбачає обов'язкову військову службу.

До слова, низка країн НАТО уже повернули строкову службу. Втім, тема призову і досі залишається непопулярною в деяких країнах Європи, через що, можуть виникнути проблеми.