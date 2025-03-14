Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте інтерв’ю Bloomberg TV.

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Рютте виступив за нормалізацію відносин з Росією

Генеральний секретар НАТО заявив, що відносини з Росією "врешті-решт повинні бути нормалізовані", як тільки в Україні припиняться бойові дії.

Це нормально, якби війна якимось чином припинилася для Європи, крок за кроком, а також для США, крок за кроком, щоб відновити нормальні відносини з Росією,

– сказав він.

Рютте зазначив, що поки перемир'я не досягнуто, то потрібно продовжувати тиск на росіян, "щоб переконатися, що Росія сприйняла переговори серйозно".

Також під час інтерв'ю у Марка Рютте поцікавилися, чи зняте з порядку денного питання про вступ України до НАТО. На це генсек ствердно "угукнув", не вдавшись у додаткові деталі. Зазначимо, що днем раніше Рютте зустрічався з президентом США Дональдом Трампом.