НАТО могло б більш активно втрутитися у будь-якому форматі, – Подоляк

Михайло Подоляк вважає, що НАТО могло би більш інтенсивно оцінювати ризики того, що робить Росія, і більш активно в це втручатися у будь-якому форматі.

А не лише говорити публічні заяви про те, що Україна поки що не може бути в НАТО, додав радник глави ОП.

До речі Подоляк пояснив, коли може відбутися зустріч Зеленського з Путіним

Війна йде у Європі

Подоляк наголосив, що ми не член НАТО, але війна іде у Європі. Це не спровокована війна, бо Україна не провокувала РФ.

Тому будь-яка така заява, що наша держава поки не може бути в Альянсі заохочує РФ до більш агресивних дій проти України.

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