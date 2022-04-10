У НАТО можуть навчити українських військових використовувати сучасне озброєння

Держави, що підтримують нашу країну готові допомогти українським військовим перейти з радянської зброї на сучасну. Таким чином враховують ймовірність того, що ця війна може затягнутися на місяці чи роки.

Україні не постачають багато сучасного озброєння саме через те, що наші військові не тренувалися його використовувати. Але держви східного флангу НАТО можуть залишитись без радянької зброї.

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Що відомо про тренування

Деякі союзники можуть почати тренувати українські війська за межами країни. У такому випадку наша держава зможе підтримувати та використовувати більш складну зброю.

ЗМІ повідомляють, посилаючись на джерела в НАТО, що метою цього є допомогти Україні поступово перейти до стандартів Альянсу.

Тим часом країни НАТО поставляють інші види зброї в Україну, щоб допомогти їй захистити територію на Сході від російського нападу.

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