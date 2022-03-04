НАТО не зовсім таке, як ми про нього думали, – Кулеба про позицію щодо закриття неба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба критично висловився про НАТО. Український міністр прокоментував позицію Альянсу щодо закритого неба над Україною.

Кулеба взяв участь у засіданні глав МЗС НАТО, на якому відверто розповів про зміну ставлення українців до ЄС та Альянсу.

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За словами міністра, до війни українці думали, що НАТО – сильне, а ЄС – слабкий і нерішучий.

Після початку війни український народ побачив, що все навпаки. Що ЄС має характер, має силу... Застосував безпрецендентні санкції. Створив фонд спеціальний для фінансування ЗСУ. Ці речі, які ніколи не можна було уявити,

– заявив Кулеба.

Він звернув, що в ЄС дали Україні перспективу членства, коли НАТО "не може вирішити нічого".

Кулеба вважає, що за свою слабкість Альянс розплатиться. "На жаль, тому що через цю слабкість і нерішучість постраждають українці", – зазначив міністр.

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