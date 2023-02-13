Найближчими днями міністри оборони країн НАТО обговорять збільшення допомоги Україні

Міністри оборони країн НАТО 14 та 15 лютого зустрінуться для обговорення нової допомоги Україні. Генсек Альянсу наголосив на її важливості для нашої держави.

Відповідну заяву Єнс Столтенберг зробив під час брифінгу, повідомляє 24 Канал. Генсек НАТО переконаний, що протистояння України та Росії є війною логістики, тому швидкість надання зброї має велике значення.

Зверніть увагу Столтенберг не відкинув того, що Україні можуть надати літаки для самозахисту

Україна й надалі отримуватиме підтримку від НАТО

Генсек НАТО наголосив, що Україна повинна отримувати боєприпаси, пальне та запчастини до військової техніки якомога швидше, щоб Росія не перехопила ініціативу на полі бою. 14 та 15 лютого партнери обговорюватимуть питання військової допомоги нашій державі. Пріоритетом є обіцяна раніше підтримка.

Однак Столтенберг не виключив й обговорення питання щодо винищувачів. Генсек НАТО наголосив, що НАТО не втручатиметься безпосередньо у конфлікт, однак може надати Україні бойові літаки для самозахисту.

Також союзники працюють над створенням віртуальної мережі, яка об'єднуватиме дані цивільних і військових супутників для потреб розвідки.

Росія вже почала новий наступ

Єнс Столтенберг на цій же пресконференції заявив, що Росія вже почала новий масштабний наступ в Україні. Генсек НАТО підкреслив, що майже через рік від початку повномасштабного вторгнення Кремлівський диктатор Владімір Путін не прагне миру, а хоче продовжувати війну.

Генсек Альянсу підкреслив, що перемога Росії може мати жахливі наслідки для світу, адже тоді тоталітарні режими отримають розуміння, що сила винагороджується і це може спровокувати нові конфлікти.

Крім того, Столтенберг відзначив, що Росія продовжує тисячами кидати своїх солдатів у наступи, вони зазнають величезних втрат, але водночас чинять тиск на українські війська. За словами Столтенберга, те, чому бракує якості, Росія намагається компенсувати кількістю.

Окремо Генсек НАТО наголосив, що після завершення війни союзники повинні допомогти Україні вивести власну оборону на такий рівень, який унеможливить повторні вторгнення Росії у майбутньому.