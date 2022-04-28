У НАТО очікують, що Фінляндія і Швеція швидко стануть членами Альянсу, якщо подадуть заявку

Якщо Фінляндія та Швеція вирішать подати заявку на вступ до НАТО, процес вступу буде "швидким". У НАТО також пообіцяли вжиті тимчасові заходи, поки країни не стануть офіційними членами альянсу.

Фінляндію та Швецію тепло вітатимуть у НАТО

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, зокрема він додав, що Фінляндію та Швецію "тепло вітатимуть" в Альянсі.

Увага США та Велика Британія надали Швеції гарантії безпеки до прийняття її у НАТО

Ми ведемо діалог з Фінляндією та Швецією, і це їхнє рішення. Але якщо вони вирішать подати заявку, Фінляндію та Швецію тепло вітатимуть, і я очікую, що процес пройде швидко,

– зазначив Єнс Столтенберг.

Росія не поважає прав інших держав

У НАТО також наголосили, що кожна нація має право сама вирішувати своє майбутнє. А погрози та залякування Путіна Швеції та Фінляндії, аби вони не вступали в НАТО, лише показують, як Росія поважає фундаментальне право кожної нації на вибір свого власного шляху.

Фінляндія та Швеція близькі до НАТО

Також Столтенберг наголосив, що Фінляндія та Швеція вже дуже близькі до НАТО.

Ми працюємо разом, разом тренуємось. І як тільки ми приймемо рішення запросити їх, це буде сильний політичний сигнал про те, що безпека Фінляндії та Швеції важлива для всіх союзників по НАТО,

– додав він.

Швеція і Фінляндія хочуть вступити в НАТО: коротко про головне

На тлі російської агресії проти України у Швеції та Фінляндія вирішили вступити до НАТО. Обидві країни хочуть подати спільну заявку, щоб витримати негативну реакцію Росії.

У Фінляндії заявили, що повідомили Швецію, що готові подати заявку до НАТО вже цієї весни.

Згодом стало відомо, що Швеція готова подати заявку на вступ до Альянсу вже влітку 2022 року. Ії колега з Фінляндії заявляла, що країна планує ухвалити заявку на вступ до НАТО протягом найближчих тижнів.

До теми – Фінляндія і Швеція можуть стати членами НАТО вже літом: