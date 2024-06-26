У НАТО офіційно обрали Марка Рютте наступним главою альянсу

Посли НАТО офіційно затвердили Марка Рютте наступним главою альянсу. Він замінить на цій посаді Єнса Столтенберга.

Відомо, що Рютте є прихильником України. Варто зазначити, що офіційно він почне виконувати свої повноваження у жовтні.

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Що відомо про обрання Марка Рютте

У середу, 26 червня, прем'єра Нідерландів Марка Рютте обрали новим генсеком НАТО. Відомо, що його кандидатуру схвалили посли усіх 32 держав-членів Альянсу.

Офіційно він почне виконувати свої повноваження першого жовтня.

До слова, напередодні голосування Єнс Столтенберг заявив, що залишає НАТО "у надійних руках".

Я думаю, що Марк – дуже сильний кандидат. Він має великий досвід роботи на посаді прем'єр-міністра. І це буде добре для усіх нас, для НАТО і для мене,

– прокоментував він.

Що відомо про нового генсека НАТО

57-річний Рютте вперше обійняв посаду прем'єр-міністра в 2010 році і став найдовше працюючим очільником уряду Нідерландів.

З моменту масштабного вторгнення Росії в Україну Рютте активно підтримував Київ і виступав із критикою Владіміра Путіна. Зауважимо, що Нідерланди вважають Росію відповідальною за збиття пасажирського рейсу MH17 на сході України в липні 2014 року.

Нідерланди також пообіцяли надати Україні винищувачі F-16.

Допомагаємо, щоб усі ваші відважні чоловіки та жінки в Україні звільнили країну від росіян,

– заявив Рютте в інтерв'ю Радіо Свобода в лютому.

Спостерігачі відзначають, що важливим активом Рютте є його добрі стосунки з Дональдом Трампом, а також здатність домовлятися як з демократами, так і з республіканцями, зазначають Західні ЗМІ.

Відомо, що саме під керівництвом Рютте Нідерланди також збільшили витрати на оборону до рівня, що перевищує поріг у 2% ВВП, необхідний для членів НАТО.