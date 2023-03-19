НАТО може розмістити до 300 тисяч військових на кордоні з Росією та Білоруссю, – Politico

НАТО планує укріпити Східну частину на кордоні з Росією. Там Альянс може розмістити сотні тисяч військовослужбовців.

Вони, в разі потреби, зможуть за короткий термін кинутись на допомогу союзникам. Та насамперед цей крок покликаний перешкодити Росії розширити свою війну за межі України

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300 тисяч військових

Чиновники запропонували, щоб Східні кордони НАТО охороняли до 300 тисяч військових.

Експомічник генсекретаря НАТО з питань оборонної політики та планування сил Генріх Браусс заявив, що є декілька рівнів "готовності".

Перший рівень може складатися зі 100 тисяч військових, які готові до перекидання за 10 днів. Солдат для цього рівня можна сформувати з Польщі, Норвегії та країн Балтії.

Другий ешелон військ, у такому випадку, був би спрямований на підтримку першого рівня. Він розгортався б повільніше: упродовж 10 – 30 днів. За словами Генріха Браусса, другий рівень можна було б набрати з таких країн, як Німеччина.

Які є складнощі

Однак, щоб це розгортання сталося, НАТО має переконати країн-союзників надати солдатів і дороговартісну техніку, що не так і просто, враховуючи їх занепокоєння щодо дефіциту зброї.

Військові лідери цієї весни подадуть оновлені регіональні плани оборони, щоб допомогти Альянсу захистити своїх громадян.

Актуально про ймовірність ескалації

За даними розвідки США, Росія уникає дій, які могли б призвести до воєнного конфлікту зі США та НАТО, проте ймовірність цього сценарію зберігається.

У доповіді американських розвідників йдеться, що зіткнення Росії та Заходу призведе до рівня військової конфронтації, з якою світ "не стикався десятиліттями".

Ще у 2014 році лідери країн НАТО зобов'язалися протягом десяти років витрачати на оборону 2% від держбюджету.