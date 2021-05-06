У НАТО пояснили, чому не надають Україні ПДЧ – Голос Америки

Німецький фонд Маршалла США обговорював те, наскільки реалістичним для України зараз є отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Офіційний Київ на цьому заході закликав Альянс надати чіткий сигнал щодо потенційного членства.

Після цього представник НАТО нагадав про боротьбу з корупцією та необхідність втілення низки реформ. Також пояснив, чому у членів Альянсу немає одностайності щодо надання ПДЧ Україні.

До теми Російських військ біля України зараз більше, ніж під час ескалації, – генсек НАТО

Заступник помічника Генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай зауважив, що деякі союзники НАТО хвилюються через те, що ПДЧ не передбачає гарантії безпеки. Вони вважають, що надання плану без гарантії безпеки несе для країни ризики.

Ольга Стефанишина сказала, що НАТО повинна чітко заявити про те, що немає сумніву у можливості членства України. За її словами, у цьому питанні повинна бути чіткість – тоді Росія не матиме жодного шансу продовжувати свій порядок денний.

Блінкен відвідав Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 травня прибув з робочим візитом в Україну. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та обговорив важливі питання. Зокрема, говорили про ситуацію на кордоні України. Блінкен запевнив, що там є найбільша з 2014 року концентрація російських сил. США пильно спостерігають за цим.

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