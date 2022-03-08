НАТО в привітанні до 8 березня згадало про українських жінок
Джерело:НАТО
Попри те, що багато жінок не святкують 8 березня, багато з них зараз допомагають українській армії – на фронті чи в тилу.
Не забув про українських жінок й Північноатлантичний альянс. Він привітав їх до Міжнародного жіночого дня.
До слова "Ви для нас і є Україна", – Арестович зворушливо привітав жінок з 8 Березня
Зараз у Збройних силах України присутні й військовослужбовиці, які захищають наші землі. Багато жінок – волонтерить на потреби армії та людей, що постраждали внаслідок російського вторгнення.
Є й медикині, які безперервно надають допомогу тим, хто це потребує – навіть окупантам. Бо вони насамперед лікарі.
А деяким доводиться переживати за своїх дітей та вберегти їхнє життя, тож вони усіляко намагаються захистити і їх, тож вивозять у безпечніше місце.
Усіх їх – сотні тисяч. І усі жінки та дівчата мають жити вільними та рівними.
У цей Міжнародний жіночий день ми думаємо про видатних жінок України. Їхня сила, хоробрість та стійкість символізують дух їхньої нації,
– зазначили у НАТО.
НАТО в привітанні до 8 березня згадало про українських жінок / Фото НАТО
Українські жінки та діти / Фото НАТО
НАТО привітав жінок України / Фото НАТО
Усі жінки та дівчата мають жити вільними та рівними / Фото НАТО
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Текст допису НАТО:
Усі жінки та дівчата мають жити вільними та рівними. У цей Міжнародний жіночий день ми думаємо про видатних жінок #України. Їхня сила, хоробрість та стійкість символізують дух їхньої нації #IWD2022.