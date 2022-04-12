НАТО прогнозує в Україні новий етап війни: він буде важчим і кровопролитнішим

В НАТО вважають, що другий етап війни в Україні є неминучим. Там зазначають, що він буде складнішим та кровопролитнішим.

Новий етап війни в Україні

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. Він зазначив, що новий етап охопить більші території.

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На нас чекає швидкий вступ на другий етап цієї війни, вже дуже кривавий. Він буде складніший, відмінний за характером від першого етапу, на набагато ширшій території, як на сході, на Донбасі, так і на півдні, у бік Криму та Маріуполя. Отже, за нашими оцінками, ми вступаємо на другий, ще складніший етап цієї війни, яка, схоже, затягується,

– заявив Джоане.

Він наголосив, що військові злочини, які Росія вчиняє в Україні, є реальністю. Союзники та Україна намагаються їх усі задокументувати, щоб покарати винних.

За словами заступника секретаря НАТО, новий етап війни Росії проти України матиме військову складову набагато ближчу до класичної війни, а не до того, що ми бачили в перші шість тижнів війни, і, на жаль, будуть жертви серед цивільного населення.

Поставки зброї Україні

Джоане додав, що через це союзники вирішили постачати Україні адаптовані до нової ситуації типи озброєння та засудив масові вбивства мирних жителів росіянами.

Я вітаю рішучість і те, як президент Зеленський та керівники української армії прагнуть перемогти Росію раз і назавжди – це також важлива зміна у тому, як Україна бачить власні шанси, очевидно за нашої підтримки, але особливо через власний героїзм,

– додав Мірча Джоане.

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