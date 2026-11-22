НАТО готує додаткові заходи для посилення захисту східного флангу Альянсу після нового інциденту з російськими повітряними об'єктами над Польщею. У понеділок союзники зберуться в Брюсселі, щоб обговорити загрозу та пропозиції Варшави.

Про це повідомляє RMF24.

Що обговорюватимуть на засіданні НАТО?

У понеділок у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради. Польщу на зустрічі представлятиме заступник міністра оборони Павел Залевський.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава очікує від союзників потужної підтримки, яка має посилити захист східного кордону країни. За його словами, під час засідання польська сторона представить конкретні пропозиції та обговорить нові можливості дій.

Він також повідомив, що напередодні обговорював ситуацію з головнокомандувачем Об'єднаних сил НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем. Окремо польський міністр подякував генсеку Альянсу Марку Рютте за його заяву щодо інциденту.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі?

Інцидент стався 20 листопада на тлі масованої російської атаки по Україні. Спочатку польські посадовці повідомляли про падіння двох ракет і безпілотника, однак згодом уточнили, що йдеться про одну крилату ракету та два реактивні дрони. Уламки виявили у трьох місцях у Люблінському та Підкарпатському воєводствах.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після інциденту запевнив, що Альянс захищатиме кожен сантиметр польської території. Він також повідомив, що командувач сил НАТО в Європі має оцінити загрози та визначити, чи потрібно коригувати систему стримування й оборони.

Нагадаємо, Північноатлантична рада – головний орган ухвалення рішень Альянсу. До її складу входять представники всіх держав-членів НАТО. Зазвичай це посли країн при Альянсі, однак за потреби засідання можуть відбуватися на рівні міністрів закордонних справ, оборони або глав держав і урядів.