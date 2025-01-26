НАТО відкриває секретну інформацію для промисловості та ЄС

НАТО планує поділитися частиною своїх секретних стандартів з оборонною промисловістю та Євросоюзом. Цей крок покликаний прискорити виробництво озброєнь та зміцнити взаємодію між союзниками в умовах зростання загроз.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Йдеться про надсекретні стандарти та цілі, які визначають види озброєння й техніки, що мають виробляти країни-члени Альянсу.

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НАТО змінює стратегію

Альянс розпочав процес передачі оборонній промисловості надсекретних цілей, які визначають види озброєнь і техніки, що мають виробляти країни-члени. Цей крок є відповіддю на виклики, що постали перед Альянсом у зв’язку з війною Росії проти України.

За словами джерел, НАТО шукає спосіб безпечно передати компаніям інформацію про свої колективні оборонні цілі. Мета – переконати виробників збільшити обсяги виробництва. Водночас передача цієї інформації вимагатиме консенсусу між усіма членами Альянсу. Очікується, що перші результати можуть бути досягнуті вже в найближчі кілька місяців.

Окрім цього, НАТО ініціювала передачу секретних стандартів до Європейського Союзу, членами якого є 23 з 32 країн Альянсу. Йдеться про стандарти, які визначають військові критерії, наприклад, калібри озброєння, військову термінологію чи радіочастоти.

За словами комісара ЄС з питань оборони Андрюса Кубілюса, такий крок є "безпрецедентним" проявом довіри між сторонами. Ця ініціатива дозволить ЄС не лише гармонізувати військові норми, але й краще координувати дії з країнами-членами НАТО.

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявив, що нині Альянс працює над впровадженням нових оборонних планів і тісніше співпрацює з оборонною промисловістю.

Гроші на столі є, і вони будуть лише збільшуватись,

– наголосив він.

Очікується, що на літньому саміті НАТО в Гаазі Альянс представить нові, більш амбітні оборонні цілі. Їх реалізація передбачатиме збільшення видатків на оборону, які для членів НАТО мають становити щонайменше 2% від ВВП.

Ініціатива є особливо актуальною на тлі зусиль країн-членів з переозброєння в умовах посиленої загрози для глобальної безпеки.