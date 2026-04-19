Класичної перемоги у війні не буде: в НАТО оцінили сили України та Росії

Адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО, вважає, що Україна не здобуде класичну перемогу у війні. Але не переможе і Росія.

Про це він повідомив в інтерв'ю. Бауер додав, що Україна дотримується міжнародного гуманітарного права, що є надзвичайним у ситуації, яка склалася.

Чому класична перемога у війні зараз неможлива?

Роб Бауер вважає, що її час минув, адже таку можливість проґавили.

Чесно кажучи, класична військова перемога будь-якої зі сторін на цей момент є малоймовірною. І це тому, що зараз на окупованій території України перебуває 700 тисяч російських солдатів. Я вважаю, що їх важко буде вивести, і ми всі повинні винести з цього урок,

– пояснив адмірал свою думку.

На його переконання, Україна могла би розгромити росіян ще у 2022 році – якби отримала все необхідне. Особливо він указав період з квітня по серпень.

Якби ми дали вам усе, про що ви просили, то, імовірно, результат війни був би дуже-дуже іншим,

– акцентував адмірал.

Наскільки слабка Росія зараз?

Бауер висловив тверде переконання: Росія вже програла цю війну стратегічно. Ця держава "стала сателітом Китаю, бо без допомоги Китаю росіяни не змогли би продовжувати цю війну в Україні".

"А з військової точки зору я не можу уявити жодного сценарію, за якого Росія могла би вийти з цієї війни переможцем", – додав він.

