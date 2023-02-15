НАТО планує сформувати для України щонайменше одну танкову бригаду, – Дуда

Країни-союзниці всебічно допомагають Україні у війні проти Росії. Зокрема, Німеччина та Польща вже навчають українських захисників опановувати бойові танки Leopard 2.

Президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та обговорив питання збройного забезпечення України. Зокрема, йшлося про танкову бригаду для нашої держави.

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НАТО планує надати щонайменше бригаду танків

Дуда підкреслив, що в рамках союзницької діяльності до України зараз постачають танки Challenger з Великої Британії, Leopard 2 з Канади, Польщі та Німеччини.

Хочемо хоча б танкову бригаду для України зібрати. Ми сподіваємося, що, можливо, нам вдасться сформувати кілька бригад,

– сказав Дуда.

В танковій бригаді ЗСУ за штатом – три танкових батальйони, кожен з яких має налічувати по 31 танку. Тобто в танковій бригаді теоретично повинно бути не менше 93 танків.

Він також розповів, що нещодавно відвідав 10-ту бронетанкову бригаду у Свєнтошуві, де українські танкісти навчаються керувати танками Leopard. Навчання проводять польські, норвезькі та канадські інструктори.

Що треба знати про надання танків Україні

Польща вже надала ЗСУ 250 радянських танків Т-72. Крім цього, країна планує поставити чергові додаткові модернізовані 60 танків та ще 14 Leopard. США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72.

Крім цього, що уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard 1, проте за умови, якщо Київ погодиться їх купити. Спершу танки відремонтують. Загалом ціна угоди становитиме приблизно 100 мільйонів євро. За даними ЗМІ, Україна може отримати кілька десятків таких танків.

Окрім 8 країн, які погодились надати Україні Leopard 2, їх на озброєнні має і Фінляндія. Поки що країна ще вирішує, чи долучитися до цієї ініціативи, скільки має з Росією спільний кордон.

Додамо, що Нідерланди і Данія заявили, що не постачатимуть Україні танки Leopard 2. Натомість країни зроблять фінансовий внесок у ремонт 100 танків Leopard 1, що перебувають на промислових складах Німеччини. Ні Нідерланди, ні Данія не мають жодного з цих старих танків.

Основні переваги танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу