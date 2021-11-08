У НАТО відреагували на ескалацію на кордоні Польщі та Білорусі

У НАТО відреагували на ескалацію на польсько-білоруському кордоні. В Альянсі переконані, що використання мігрантів режимом Лукашенка є злочином.

НАТО продовжує стежити за ситуацією на польському кордоні. Крім того, Альянс закликає режим самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка поважати міжнародне право.

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Ситуація тисне на союзників НАТО

У НАТО переконані, що потік мігрантів тисне на їхніх союзників – Польщу, Литву та Латвію. Керівництво Альянсу пильно стежить за ситуацією в регіоні.

Використання мігрантів для протистояння з країнами-членами НАТО в Альянсі називають неприпустимим.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг контактує з представниками країн, які потерпають від навали мігрантів зі сторони Білорусі.

За даними журналістів, Польща планує звернутися до Альянсу по допомогу через напружену ситуацію з мігрантами.

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