У НАТО відреагували на ескалацію на кордоні Польщі та Білорусі
Джерело:RMF24
У НАТО відреагували на ескалацію на польсько-білоруському кордоні. В Альянсі переконані, що використання мігрантів режимом Лукашенка є злочином.
НАТО продовжує стежити за ситуацією на польському кордоні. Крім того, Альянс закликає режим самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка поважати міжнародне право.
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Ситуація тисне на союзників НАТО
У НАТО переконані, що потік мігрантів тисне на їхніх союзників – Польщу, Литву та Латвію. Керівництво Альянсу пильно стежить за ситуацією в регіоні.
Використання мігрантів для протистояння з країнами-членами НАТО в Альянсі називають неприпустимим.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг контактує з представниками країн, які потерпають від навали мігрантів зі сторони Білорусі.
За даними журналістів, Польща планує звернутися до Альянсу по допомогу через напружену ситуацію з мігрантами.
Ескалація на польсько-білоруському кордоні: головне
- Уранці 8 листопада колона мігрантів з Білорусі рушила до польського кордону.
- У білоруській прикордонній службі заявили, що дії мігрантів стали наслідком байдужості польської влади.
- Польська влада перекинула на кордон з Білоруссю 12 тисяч військових. Додаткові сили до кордону стягує також і Литва. Крім того, в країні пропонують ввести надзвичайний стан.