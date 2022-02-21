У НАТО засудили визнання Росією бойовиків на Донбасі

Росія офіційно "легітимізувала" бойовиків на Донбасі, про рішення оголосив Володимир Путін 21 лютого. Світ одразу висловив обурення з цього приводу. Засудив дії і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Відповідну реакцію генсек НАТО опублікував одразу після звернення Путіна. Він запевнив, що рішення Москви підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує мінські домовленості.

До теми Путін оголосив про "визнання" незалежності бойовиків Донбасу

"НАТО підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми закликаємо Москву припинити розпалювати конфлікт і вибрати дипломатію", – запевнив Столтенберг.

Визнання Росією бойовиків: коротко

Путін оголосив про рішення 21 лютого і цинічно звернувся до України, аби та "припинила війну".

Президент Росії підписав з ватажками бойовиків договір про дружбу.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель попереджав, що після такого кроку на Росію накладуть санкції.

Зеленський скликав позачергове засідання РНБО . ЗМІ пишуть, що під час нього можуть запровадити воєнний стан.Визнавши бойовиків, Росія фактично вийшла з мінських домовленостей. Про це попереджали українські та світові політики. Раніше усвідомлення цього підтверджував і Пєсков.

Повний текст публікації Єнса Столтенберга:

Я засуджую визнання Росією Донецька/Луганська в Україні . Це підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує Мінські домовленості. НАТО підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми закликаємо Москву припинити розпалювати конфлікт і вибрати дипломатію.