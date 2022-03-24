НАТО звернулось до Китаю, аби не підтримував Росію, – Столтенберг

У Брюсселі заверщився саміт Північноатлантичного альянсу. Країни НАТО звернулись до Китаю, аби Пекін не надавав підтримку Москві у її війні проти України. Натомість Китай попросили застосувати свої важелі впливу.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг на підсумковій пресконференції. Він зазначив, що Пекін просять уникнути підтримки російських військових зусиль.

До теми У Брюсселі завершився саміт НАТО: про що домовилися

Пекін мусить застосовувати свій вплив на Росію

Замість цього Китай мусить застосовувати свій вплив на Росію та сприяти негайному мирному вирішенню, а не ставати співучасником путінського вторгнення,

– наголосив Столтенберг.

Зазначимо, що Столтенберг відкинув ідею Польщі про введення миротворчих військ на українську територію. Генсек вкотре повторив: військові НАТО участі у цій війні брати не будуть. Натомість Альянс посилити свій східний фланг та збільшить оборонний бюджет.

Дивіться уривок звернення президента Зеленського до саміту НАТО: