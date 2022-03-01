Нацбанк відкрив рахунок для гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від нападу Росії

Через напад Росії на Україну весь світ допомагає нашій державі. Національний банк вирішив відкрити спеціальний рахунок для гуманітарної допомоги постраждалим українцям.

Рахунок для гуманітарних цілей відкрили Міністерству соціальної політики України. Допомогу на нього будуть зараховувати з України та з-за кордону.

Фінансова підтримка активно надходить як від українців, так і з-за кордону. Щоб упорядкувати надходження коштів від донорів на гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям, Національний банк відкрив Мінсоцполітики рахунок, який акумулюватиме благодійні внески на соціальні потреби у військовий час

– пояснив голова Нацбанку Кирило Шевченко.

За його словами, на відміну від спецрахунку, відкритого для фінансування потреб ЗСУ, кошти з цього рахунку витратять для допомоги тим, хто найбільше страждає від війни з Росією.

На що витрачатимуть гроші

Мінсоцполітики буде використовувати кошти на:

продовольчі потреби та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які через бойові дії залишили свій дім;

забезпечення їх одягом та взуттям, ліками та медпрепаратами;

забезпечення населення товарами першої необхідності,

надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини.

Реквізити рахунку Міністерства соціальної політики: UA823000010000032302338301027



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