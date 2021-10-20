Нацбанк заборонив приймати рублі для зарахування на депозитні рахунки
Джерело:НБУ
Українські банки не зможуть приймати рублі для зарахування на депозити фізичних осіб. Відповідна постанова НБУ набуде чинності вже 21 листопада.
Зміни до інструкції про ведення касових операцій банками внесли у жовтні. У постанові мовиться про заборону прийому готівки іноземної валюти держави-окупанта
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Вона буде чинною, поки діятиме закон про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Зауважимо, що контролюватиме виконання цього рішення Олексій Шабан, заступник голови НБУ.
Російські рублі на депозитах в Україні: що відомо
За інформацією видання "Мінфін", станом на початок осені 2021 року на рахунках в рублях, які відкриті в українських банках, фізичні особи тримали еквівалент 321 мільйона гривень. З них на рахунках — лише 3 мільйони гривень. Найбільше валюти держави-агресорки було на рахунках у 2013 році. Тоді у грудні сума залишків досягала 889 мільйонів гривень, з яких 733 – на депозитах.
Проблемні часи для рубля
- У квітні 2021 року російський рубль обвалився до 5-місячного мінімуму. Він подешевшав на 5% – до майже 77 рублів за долар США.
- На це вплинули, зокрема, стягнення військ Росії до кордону України та загроза нових санкцій США.
- Відтоді ситуація покращилася, але не надто сильно: у жовтні за 1 американський долар можна придбати 70 російських рублів.