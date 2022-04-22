Нацгвардія показала знищення російського вертольота К-52 "Алігатор"

Нацгвардійці над Запоріжжям знищили новітній російський гелікоптер К-52. Тепер українські захисники показали, як ліквідовували ворожий "Алігатор".

Підрозділ ППО Нацгвардії збив вертоліт К-52

Російський вертоліт було збито 21-го квітня силами протиповітряної оборони Нацгвардії на території Запорізької області. "Алігатор", який залетів на територію України, був збитий з ПЗРК.

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На відео, яке опублікували нацгвардійці, помітно ще один ворожий гвинтокрил. У Нацгвардії повідомили, що російський вертоліт намагався швидко покинути територію, коли побачив збиття сусіднього вертольота.

Повідомляється, що другий ворожий гелікоптер відстрілював теплові пастки.

Відео знищення російського вертольота К-52 "Алігатор"

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