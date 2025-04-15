У Нацгвардії з'явилися два нові корпуси, їх очолили командири "Азову" та "Хартії"

У вівторок, 15 квітня, стало відомо, що "Редіс" дістав нову посаду. А разом з ним і "Корнет" – командир "Хартії" полковник Ігор Оболєнський.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Олександра Півненка агентству "Інтерфакс-Україна".

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Що відомо про нові корпуси в НГУ та навіщо їх створили

Новину повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

Національна гвардія створила два корпуси. Це частина загальної реформи, у рамках якої Збройні Сили України переходять від тимчасових органів управління військами – оперативно-тактичних угруповань і тактичних груп – до корпусної системи,

– пояснив він.

