Нацгвардійці знищили БМП і підбили танк ворога в районі Ізюма
Джерело:МВС
На Харківщині бійці Нацгвардії завдали удару по ворожій техніці. Унаслідок цього бойова машина піхоти росіян знищена, а танк пошкоджений.
Під час одного із рейдів бійці Національної гвардії помітили ворожу техніку. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
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Як нацгвардійці нищили російську техніку
На Ізюмському напрямку бійці Національної гвардії помітили ворожу техніку з особовим складом. Тому наші захисники без вагань відкрили вогонь. Техніку окупантів нищив протитанковий ракетний комплекс "Корсар" та відкритий прицільний кулеметний вогонь.
Як результат – бойова машина піхоти разом з окупантами знищена, а танк – підбитий.
Цілі вражені: спецпризначенці знищили БМП-2 противника разом з особовим складом та підбили танк,
– підсумували в МВС.
Знищення ворожої техніки нацгвардійцями під Ізюмом: дивіться відео
Втрати окупантів станом на 1 травня
За минулу добу нашим захисникам вдалося знищити:
- близько 300 окупантів;
- 18 танків;
- 26 бойових броньованих машин;
- 15 артилерійських систем;
- 3 засоби ППО;
- 2 літаки;
- 20 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним;
- 13 безпілотників.
Сумарні втрати особового складу загарбників становлять близько 23 500 осіб. Кількість знищеної техніки уже рахують в тисячах. Сумарні втрати росіян від початку повномасштабної війни можна переглянути тут.
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