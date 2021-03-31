Націоналізація "Мотор Січі" та підозри у справі "Приватбанку": США похвалили дії України

У США переконані, що дії України щодо "Мотор Січі" та підозр у справі "Приватбвнку" – обнадійливі. Крім того, у Штатах підтримали санкції проти нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Медведчук з Козаком роками використовували свої медіа для підриву суверенітету і територіальної цілісності України. Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

До речі Розмова між Байденом і Зеленським відбудеться, – тимчасова повірена у справах США

Обнадійливими були обмежувальні заходи щодо китайської компанії, яка намагається неналежним чином отримати контроль над стратегічно важливою АТ "Мотор Січ". Нещодавно висунуті звинувачення проти колишніх керівників "Приватбанку" є важливим першим кроком до залучення до відповідальності олігархів,

– сказала Квін.

Також наголосили, що обнадійливими також є кроки щодо залучення до відповідальності осіб, які втручались у вибори в США. Зрештою, повірена додала, що не Штатам судити, чи є реформи "достатніми", а українському народові.

На яких реформах наполягають США

Директорка з питань міжнародної боротьби з наркотиками і співпраці правоохоронних відомств посольства США в Україні Сара Лангенкамп наголосила, що є кілька дійсно важливих антикорупційних реформ, які будуть мати велике значення.

Наприклад, судова реформа, яка охоплює реформування Конституційного Суду, Вищої ради правосуддя та відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Також відзначили необхідність відновлення антикорупційної інфраструктури.

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