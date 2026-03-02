Про це очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив у своїй колонці для видання LB.

Дивіться також Має бути державна стратегія на 15 – 20 років: Кім про плани повоєнного відновлення

Для чого потрібна програма будівництва житла?

На думку Віталія Кіма, Україні потрібна не окрема кредитна програма чи тимчасові заходи, а повноцінна Національна програма масового будівництва та реновації житла – розрахована щонайменше на 10 років, із чіткою фінансовою моделлю та державними гарантіями для прифронтових регіонів. Потребу в житлі він навав безумовною та беззаперечною.

Мільйони переселенців, сотні тисяч ветеранів, мільйони українців, які колись повернуться та шукатимуть нові домівки. Більше того, житло – це не лише квадратні метри. Будівництво – це інфраструктура демографічної безпеки. І водночас – драйвер економічного зростання,

– заявив Кім.

Посадовець зауважив, на одне робоче місце на будмайданчику припадає ще 5 – 6 у суміжних сферах. Мовиться як про виробництво матеріалів та логістики, так і малий бізнес та сферу обслуговування. будівництво житла, на його думку, це насамперед питання податків, зайнятості, внутрішнього попиту, фінансової стійкості громад та економічної стабільності країни загалом.

Для прифронтових регіонів, вказує очільник ОВА, це ще й питанням виживання – як під час війни, так і після її завершення. Без житла громади не втримають лікарів, вчителів, комунальників і підприємців. Без доступної оренди неможливе швидке відновлення, без сучасного та енергоефективного житла – повноцінна інтеграція переселенців і повернення тих, хто виїхав. А без людей, резюмує Кім, не буде ні економіки, ні розвитку, ні добробуту.

Саме тому, переконаний Кім, реалізацію Національної програми реновації та будівництва житла слід розпочинати з прифронтових територій – де розриви є найбільшими та найвідчутнішими.

Як варіант Віталій Кім пропонує забезпечити чітку фінансову архітектуру, яка пропонує окремі квоти, підвищене співфінансування і державні гарантії компенсації ризиків.

Віталій Кім додав, що для цього необхідно забезпечити чітку фінансову архітектуру – з окремими квотами, підвищеним співфінансуванням і державними гарантіями компенсації ризиків. Він пропонує спрямувати не менше 50% фінансування на первинний ринок із субсидованою ставкою 3 – 5% терміном до 25 років. Паралельно посадовець виступає за розвиток муніципальної оренди та оренди з правом викупу, а також масштабну реновацію наявного житлового фонду.

Починати потрібно вже зараз. Кожен рік без системного рішення для України – це ще один лікар, інженер чи підприємець, який обирає іншу країну. Відкладати це питання на потім – означає погоджуватися на депопуляцію і повільне виснаження регіонів. Житлова програма має стати частиною національної стратегії відновлення вже сьогодні,

– наголосив Віталій Кім.

Без людей, підсумовує він, не буде ні відновлення, ні сенсу його розпочинати, ні розвитку України такою, якою її прагнуть бачити як самі українці, так і світ.