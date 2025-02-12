Верховна Рада підтримала запровадження в Україні Національного дня молитви

В Україні з'явилося нове свято, яке щорічно відзначатиметься 24 лютого. У цей день наша держава не тільки згадуватиме про початок страшної, кровопролитної війни з Росією, але і відзначатиме Національний день молитви.

Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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Нове свято в Україні

За схвалення Постанову №12412 про встановлення в Україні Національного дня молитви проголосували 225 депутатів. Згідно з документом, це свято відзначатиметься 24 лютого.

Національний день молитви – це не державне свято, отже додаткового в українців вихідного не буде.

Ініціатори введення такого свята вважають, що молитва єднає українське суспільство, тому цей день покликаний ще й зібрати всіх українців заради спільної мети. Символічно, що цей день припадатиме на річницю початку повномасштабної війни, коли українці зіштовхнулися зі страшним горем.

Спільна молитва, на думку авторів Постанови, захищатиме Україну та її мужніх воїнів на фронті. А відзначення окремого свята стане символом віри кожного українця в неодмінну перемогу.

Ініціаторами проєкту є голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп Микита Потураєв, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та інші народні обранці.

У понеділок, 24 лютого, Національний день молитви в Україні відзначатимуть вперше. Цього дня Верховна Рада проведе засідання, яке розпочне з виконання духовного гімну України "Боже великий, єдиний".

До слова, запровадження свята прокоментував керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він сказав, що першочергове завдання ініціативи було не таким як зараз. Під час свого виступу Арахамія трішки обмовився, що викликало сміх в залі Верховної Ради.

Наша спільна ініціатива, на жаль, трошки запідзала,

– сказав голова фракції.

Давид Арахамія обмовився під час виступу у ВР: дивіться відео

Нагадаємо, народні депутати запропонували започаткувати Національний день молитви ще у січні. Тоді цю ідею підтримали в Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики.