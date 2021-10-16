Національний рекорд: поліцейський пробіг вздовж найбільшого в Україні острова Джарилгач
Джерело:24 канал
Поліцейський з Миколаєва Дмитро Бажин заявив, що пробіжить найбільший острів України уздовж. Для цього вперше на Джарилгач прибули представники Національного реєстру рекордів.
Рекорд складається з 10 різних дистанцій – від 100 метрів до 42 кілометрів. Такою є протяжність Джарилгача.
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Поліцейський пробіг уздовж Джарилгача
Екстремал стартував о 8 ранку. У місці, де в Чорне море впадають 2 затоки:
- Джарилгацька;
- Каркінітська.
Саме з боку Скадовська і бере початок острів. Підкорити Джарилгач було дитячою мрією Дмитра.
Я довго йшов до цього. Щодня прокидався і дивився, що все-таки потрібно щось робити. Треба бігти, одягати кросівки, треба прагнути до цього,
– розповів він.
Бігом Дмитро займається недавно, тому називає себе марафонцем-аматором. До рекорду поліцейський посилено готувався. Підготовка передбачала тренування і спеціальне харчування.
Особливість випробування в тому, що бігти треба було береговою лінією, яка не всюди рівномірна. По мокрому морському піску та водоростям важко навіть йти.
Поліцейський встановив новий рекорд України / Скриншот з відео 24 каналу
Біг Дмитра представники Книги рекордів фіксували завдяки мобільному трекеру. На всій дистанції для нього передбачена всього одна зупинка. Це оселя монаха-самітника, який до людей не виходить. У бігуна ж були лічені хвилини на відновлення.
Рекордсмен подолав 10 бігових дистанцій за 7 годин і 20 секунд
Всі, хто прийшли підтримати Дмитра, чекали його в селищі Лазурне. Це – протилежний бік Джарилгача.
Поліцейський добіг до кінця суші. А далі побачив промоїну, хоч і неглибока. Втім холодна вода екстремала не зупинила, і він її просто перейшов. Представниця Книги рекордів України зазначила, що вони вперше мають таку номінацію.Зверніть увагу! Дмитро Бажин подолав 10 бігових дистанцій за 7 годин і 20 секунд.
Свій рекорд поліцейський присвятив захисникам, які боронять Україну на Сході.