Нацполіція створить 900 мобільних бригад для контролю маскового режиму в транспорті

Вже з 21 жовтня в Україні почнуть діяти певні обмеження на міжрегіональні перевезення пасажирів. За дотриманням карантинних вимог стежитимуть працівники Нацполіції та Укртрансбезпеки.

Як розповів головний санлікар України Ігор Кузін на брифінгу, для цього створять майже 900 мобільних бригад.

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Як пояснив Кузін, перевізник повинен допускати до перевезення тих людей, які підтвердили COVID-безпеку. А мобільні бригади будуть їх контролювати, зокрема стежитимуть за дотриманням маскового режиму.

Основна відповідальність за проведення вибіркової перевірки буде покладено на Нацполіцію і Укртрансбезпеку, які вже зараз оснащені планшетами для зчитування QR-кодів для можливості верифікації вакцинованих,

– додав головний санітарний лікар країни.

Що передбачають нові правила перевезення

в регіонах з жовтим, помаранчевим або червоним рівнем карантину

Зауважимо, що раніше Кабінет Міністрів України затвердив нові правила пасажирських перевезень на час дії карантину. Згідно з ними, з 21 жовтня від водіїв, персоналу та пасажирів на міжрегіональних перевезеннях вимагатимуть один із цих документів:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів жовтого рівня епідемічної небезпеки;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання, негативний ПЛР-тест, або довідку про одужання від COVID-19;

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тест на визначення антигену коронавірусу, дійсний 72 години.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автобусні маршрути, авіаційний і залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Покарання за підробку сертифіката

За виготовлення і збут підроблених медичних документів правопорушникам може загрожувати штраф у 17 тисяч гривень чи 5 років позбавлення волі. За використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачений штраф на суму 850 гривень чи обмеження волі на термін до 2 років.

Людей, які замовляють і купують підроблені сертифікати про вакцинацію, у випадку виявлення підробки документу та спроби скористатися ним, притягнуть до відповідальності. Це може бути штраф від 17 до 34 тисяч гривень.



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