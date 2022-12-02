З жезлом у руках: патрульна поліція показала свою версію популярного танцю Венздей Аддамс
Джерело:Національна поліція України
Українці, не зважаючи на війну та нелегку ситуацію з енергосистемою, продовжують демонструвати відмінне почуття гумору та свою креативність. Нацполіція теж не відстає від світових трендів.
Зокрема правоохоронці опублікували у своєму ТikTok власну версію танку Венздей Аддамс. Зауважимо, що українцям в коментарях дуже сподобалася така інтерпретація тренду.
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Сигнали регулювальників як особливий танок
Якщо хтось не ще знав, працівники Нацполіції мають власний ТikTok-акаунт. На ньому регулярно з'являються нові відео від українських правоохоронців.
TikTok Нацполіції України / Скриншот із соцмереж
2 грудня на акаунті з'явилася актуальна інтерпретація популярного світового тренду – танку Венздей Аддамс. У поліції показали кадри, як регулювальники допомагають руху на дорогах.
Танок Венздей Аддамс на манір Нацполіції: дивіться відео
Після публікації тренду у коментарях одразу почали з'являтися схвальні відгуки українців. Вони оцінили почуття гумору поліції.
Реакція українців на TikTok Нацполіції / Скриншоти з соцмереж
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Київ потроху наближається до планових відключень світла
- Регулювальники зобов'язані корегувати рух транспорту на дорогах, коли немає світла. Окупанти завдали серйозних руйнувань енергосистемі країни, однак навіть відсутність електрики та тепла не можуть зламати дух українців.
- Хорошими новинами порадували у Київській міській військовій адміністрації. Представники розповіли, що у столиці збільшили ліміт на споживання електроенергії.
- Таким чином, Київ поступово наближається до планових відключень. Водночас місцевих просять ощадливо користуватися електрикою і не вмикати всі прилади одразу, щоб зайвий раз не напружувати мережі.
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