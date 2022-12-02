З жезлом у руках: патрульна поліція показала свою версію популярного танцю Венздей Аддамс

Українці, не зважаючи на війну та нелегку ситуацію з енергосистемою, продовжують демонструвати відмінне почуття гумору та свою креативність. Нацполіція теж не відстає від світових трендів.

Зокрема правоохоронці опублікували у своєму ТikTok власну версію танку Венздей Аддамс. Зауважимо, що українцям в коментарях дуже сподобалася така інтерпретація тренду.

Читайте також Спецпідрозділ Нацполіції зачищає завод у Херсоні: ексклюзивні кадри

Сигнали регулювальників як особливий танок

Якщо хтось не ще знав, працівники Нацполіції мають власний ТikTok-акаунт. На ньому регулярно з'являються нові відео від українських правоохоронців.



TikTok Нацполіції України / Скриншот із соцмереж

2 грудня на акаунті з'явилася актуальна інтерпретація популярного світового тренду – танку Венздей Аддамс. У поліції показали кадри, як регулювальники допомагають руху на дорогах.

Танок Венздей Аддамс на манір Нацполіції: дивіться відео

Після публікації тренду у коментарях одразу почали з'являтися схвальні відгуки українців. Вони оцінили почуття гумору поліції.

Реакція українців на TikTok Нацполіції / Скриншоти з соцмереж

Зверніть увагу В Ірані поліція застрелила футбольного фаната, який радів вильоту своєї збірної з ЧС

Київ потроху наближається до планових відключень світла

Регулювальники зобов'язані корегувати рух транспорту на дорогах, коли немає світла. Окупанти завдали серйозних руйнувань енергосистемі країни, однак навіть відсутність електрики та тепла не можуть зламати дух українців.

Хорошими новинами порадували у Київській міській військовій адміністрації. Представники розповіли, що у столиці збільшили ліміт на споживання електроенергії.

Таким чином, Київ поступово наближається до планових відключень. Водночас місцевих просять ощадливо користуватися електрикою і не вмикати всі прилади одразу, щоб зайвий раз не напружувати мережі.

Актуально – Лавров "пояснив", чому росіяни б'ють по енергетичній інфраструктурі: дивіться відео