Нацполіція відкрила гарячу лінію для родичів загиблих через війну

У Нацполіції запустили нову гарячу лінію для родичів людей, які загинули внаслідок бойових дій. Дзвонити можна цілодобово.

На гарячій лінії нададуть усю необхідну консультацію. Зокрема, щодо процедури поховання людини.

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Поліцейські продовжують шукати тіла мирних людей

У звільнених від російських окупантів населених пунктах правоохоронці цілодобово шукають та ідентифікують загиблих людей. Робота не припиняється і вночі.

Номер гарячої лінії – 0 894 201 867. Дзвонити можна у будь-який час.

У Нацполіції просять громадян дзвонити сюди лише щодо загиблих внаслідок бойових дій родичів. З усіх інших питань потрібно телефонувати на лінію 102.

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