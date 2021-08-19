Нацрада через суд хоче позбавити ліцензії канал Мураєва "Наш"

14:12

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 19 серпня ухвалила рішення звернутися до суду, щоб анулювати ліцензію телеканалу "Наш", який належить проросійському політику Євгену Мураєву. Причиною стало розпалювання релігійної та національної ворожнечі.