Нацрада через суд хоче позбавити ліцензії канал Мураєва "Наш"
19 серпня 2021 , 14:12Читать новость на русском
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 19 серпня ухвалила рішення звернутися до суду, щоб анулювати ліцензію телеканалу "Наш", який належить проросійському політику Євгену Мураєву. Причиною стало розпалювання релігійної та національної ворожнечі.
Причиною ухвалення такого рішення став ефір телеканалу 4 травня 2021 року, де колишній лідер комуністів Петро Симоненко негативно висловлювався про ПЦУ. Керівництво телеканалу не врахувало попереджень і не виправило свої помилки.
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