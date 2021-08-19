Нацрада має питання до медведчуківської Панченко: вела Слов'янський базар і їздила до Лукашенка

Нацрада 19 серпня ухвалила рішення поспілкуватись з Діаною Панченко. Відомо, що журналістка проросійського каналу була ведучою на "Слов'янському базарі" в Білорусі та брала участь у пресконференції самопроголошеного президента Лукашенка.

Саме через питання до Панченко Нацрада з питань телебачення та радіомовлення перенесла переоформлення ліцензії проросійського "Першого незалежного". До питання мають повернутись у вересні.

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Нацрада хоче поспілкуватись з Панченко

Заступник голови Нацради Олег Черниш зазначив, що це "переоформлення технічне".

Але у нас є питання до Діани Панченко. Давайте перенесемо розгляд. Бо закінчується, літо, закінчились Слов'янські базари, і давайте дочекаємось…

– сказав Черниш.

До речі, саме міжнародний фестиваль мистецтв "Слов'янський базар" у білоруському Вітебську відкривала Діана Панченко. Вона сама повідомляла про це у інстаграмі. Захід мав тривати з 14 до 19 серпня.

Відомо також, що урочистості з 1992 року фінансує самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

До речі, 9 серпня, Панченко поїхала на пресконференцію самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Там вона зі ще одним журналістом проросійського ЗМІ захоплювалася диктатором та цинічно критикувала українську владу.

Коротко про журналістку проросійських ЗМІ Діану Панченко