Нацрада надала поради українцям, які вимушено виїжджають за кордон

Впродовж 16-ти днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чимало українців були змушені покинути свої домівки, й вирушити шукати прихистку в інших країнах.

На жаль, не всі волонтери є дійсно ними, й випадки, коли особи з України стають жертвами, почастішали. Тож Національна рада з питань телебачення і радіомовлення надала поради українцям, які вимушено виїжджають за кордон.

Читайте також Від початку війни кордон України перетнули 1,5 мільйона людей, – ДПСУ

За період війни та евакуації українців в Європу, в основному в Польщі та Німеччині, почастішали випадки зникнення одиноких дівчат та жінок з України,

– заявили у Нацраді.

Річ у тім, що користуючись довірою українців, які перебувають в стомленому та шоковому стані, в Європі на вокзалах підходять люди, називаються волонтерами, і просять показати паспорт. У результаті його забирають, садять в машини / автобуси, які нібито мають довести до прихистку, і дівчата зникають.

Поради українцям, які вимушено виїжджають за кордон

Нікому не давайте в руки свій паспорт! Показати можна, віддавати – в жодному разі. У випадку, якщо паспорт намагаються вихопити чи відібрати, кричіть, кличте на допомогу. Намагайтесь триматись разом з іншими переселенцями до самого прибуття в пункт надання допомоги. Не пересувайтесь по Європі наодинці та не сходьте з потяга чи автобуса без необхідності. Довіряйте лише рекомендованим волонтерам, а тим, хто себе називає такими – поставте зустрічні питання.

Натомість якщо не знаєте, куди йти й що робити далі, після перетину кордону, звертайтесь до працівників поліції, прикордонників та інших офіційних осіб, а не до випадкових перехожих.