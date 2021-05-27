Нацрада оштрафувала NewsOne, "НАШ" і "112 Україна" на сотні тисяч гривень

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 27 травня оштрафувала NewsOne, "НАШ" та "112 Україна". Все через поширення в ефірі закликів до розпалювання війни.

NewsOne має заплатити штраф у розмірі 114 тисяч гривень за висловлювання В'ячеслава Піховшека, який говорив в ефірі програми "Епіцентр української політики".

Корисно День свободи преси: як відрізнити журналіста від пропагандиста

Штрафи для інших каналів

Канал "112 Україна" має заплатити 114 тисяч гривень штрафу за висловлювання, що пролунали в передачі "Голос народу" у січні. Тоді ведучі Тетяна Хмельницька й Анастасія Марченко спілкувалися з екснардепом Петром Симоненком, який говорив нібито в Україні триває "громадянська війна". Ведучі на це ніяк не реагували. Телеканал "НАШ" отримав одразу 2 штрафи, загальною сумою понад 228 тисяч гривень. Перший штраф наклали через трансляцію у грудні висловлювань експрем'єр-міністра Миколи Азарова. Той заперечував участь в агресії Росії проти України збройних сил агресора. Другий аналогічний штраф Нацрада застосувала через висловлювання екснардепки Олени Бондаренко. Вона назвала військовослужбовців Збройних сил України "злочинцями". Такі слова політикині спрямовані на "підривання бойового духу військовослужбовців, які захищають кордони України від російських окупантів".

Окрім штрафів, для каналу "НАШ" призначили ще одну позапланову перевірку через слова Петра Симоненка. СБУ зафіксувала у них ознаки прихованого заклику до агресивних дій, елементи розпалювання національної ворожнечі й ненависті та пропаганди комуністичного тоталітарного режиму.

Зверніть увагу! 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соратника Медведчука нардепа Тараса Козака. Канали, які належать політику, ZIK, "112 Україна", NewsOne заблокували.

Згодом, 24 квітня, ютуб-сторінки "медведчуківських" каналів частково перестали працювати в Україні.