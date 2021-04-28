За терориста в ефірі: Нацрада оштрафувала телеканал "НАШ"

Національна рада з питань телерадіомовлення наклала 2 штрафи на телеканал "НАШ". Зокрема, через участь в ефірі представника терористичного угрупування на окупованій території України.

Також в ефірі лунали заклики до розв'язання агресивної війни та розпалювання ворожнечі. Загалом перевірок було 3.

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Перший штраф за терориста в ефірі

Перша перевірка стосувалася трансляції на телеканалі у грудні 2020 року. Тоді участь у одній із передач через інтернет-зв'язок вийшов представник терористичної організації на так званій "ЛНР" Родіон Мірошник.

Мірошник висловив протиправні твердження щодо територіальної цілісності та недоторканості державного кордону України, її конституційного ладу… розпалював ворожнечу,

– мовиться у повідомленні регулятора.

Там наголосили, що він представляє позицію окупаційної адміністрації тимчасово окупованих територій Луганської області, яку визнали терористичною організацією. Окрім того, ведучий програми в ефірі заявив, начебто Мірошник є представником сторони конфлікту у Тристоронній контактній групі, – це не відповідає дійсності.

Другий – за розпалювання ворожнечі

Згідно зі статтею 17 закону України "Про боротьбу з тероризмом", заборонено поширювати інформацію, яка має на меті пропаганду або виправдання тероризму.

Підставою для другого штрафу стала заклики до розв'язання агресивної війни або її пропаганди, які лунали в ефірі. Також – розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. Це зафіксовували у відеоролику за 24 серпня 2020 року.

Попередження каналу

За двома іншими порушеннями, мовнику оголосили попередження. Зокрема, і через інтерактивне голосування із пропозицією українським глядачам відповісти на запитання, чи "Володимир Путін заслуговує на Нобелівську премію миру?".

Загальна сума штрафів складає майже 230 тисяч гривень. Телеканал тепер мусить виправити все, згідно з вимогами чинного законодавства.

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Євгеній Мураєв, відомий своєю прокремлівською позицією.