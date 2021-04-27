На початку березня 2021 року Президент України Володимир Зеленський анонсував створення в Україні Центру протидії дезінформації. Пізніше вирішили створити ще один подібний орган.

Один центр відкрили на базі Ради національної безпеки і оборони України, а інший – на базі Міністерства культури. Але більше – не означає краще.

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Адже, як виявилось, за місяць своєї роботи жоден з них так і не зміг знайти в українському медійному просторі ні одного фейку. Бо ж зайнятий іншою не менш важливою справою – паперовою роботою.

Наразі триває процедура розроблення та погодження положення про Центр протидії дезінформації, після затвердження якого напрацюють форми та зміст аналітичних центрів,

– сказали в РНБО.

Водночас в Мінкульті наголосили, що розробляють штатний розклад. Якби моя робота не полягала в тому, щоб у вільний час переглядати різні українські та російські політичні ток-шоу, на яких переважно дезінформація і поширюється, я б сказала: "Розходимось".

Російська пропаганда на ток-шоу

"Україна і Білорусь – це 2 найближчих народи. Хто б не був при владі і що б не відбувалося, цей народ ніколи не розділити. Мене багато хто може звинуватити, що я нібито говорю за весь український народ. Наразі 36% хотіли б бачити вас, Олександре Григоровичу, президентом України", – сказав нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко.



Українці не бачать Лукашенка президентом / Фото "Белти"

Це перший фейк, адже не було, не має і не буде в Україні такої соціології. А от рейтинг довіри до політиків Київський міжнародний інститут соціології дійсно опублікував у лютому 2021 року. Згідно з ним, українці:

найбільше довіряють меру Києва Віталію Кличку – в нього 37,5% довіри;

– в нього 37,5% довіри; на другому місці тоді був президент Володимир Зеленський – його підтримали 35,6% опитаних;

– його підтримали 35,6% опитаних; Володимир Гройсман замкнув трійку лідерів.

І жодного Лукашенка у цій таблиці немає. Народний депутат взяв цифри з другої таблички – рівень довіри до лідерів інших держав.

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Там 36% громадян дійсно відповіли, що довіряють Лукашенку. Джо Байдену – 26,7%, трохи понад 26% – Емануелю Макрону. За якимось дивним збігом обставин ще й досі 14% довірять Володимиру Путіну.

Я сподіваюсь Євген Шевченко до нього не поїде для особистої розмови з такою ж тезою? Бо ми його тоді не те, що з партії, з країни можемо виключити.

До речі, рейтинг кандидатів на посаду президента ще й досі очолює Зеленський, з партією якого Шевченко прийшов до Верховної Ради.

Дезінформація від Шевченка

"Росія відстане від нас і дасть спокійно жити у двох випадках. Перший – якщо ми дійсно підемо від зовнішнього управління Заходу і станемо самостійною держави. Другий шлях – об'явити війну і перемогти її. Але я не впевнений, що ми її переможемо, то цей варіант краще відкласти", – сказав Шевченко.

Так розмірковував народний обранець, навіть не депутат від партії "Опозиційної платформи – За життя", до подібної риторики якої вже звикли. Хочу нагадати Шевченку, що Україна незалежна вже 30 років. Це те право, яке вона виборола собі і яке без бою точно не віддасть.

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А от щодо війни, яку на не виграти, я нагадаю, що за всю історію існування Московія (а потім і Росія) програла щонайменше з десяток війн: починаючи з битви під Оршею і закінчуючи Афганістаном.

До слова, програвала вона щоразу, коли нападала першою, а саме так вона зробила у 2014 році.

Та й взагалі за методичкою Росія мирна і приязна країна. А от за словами Юрія Бойка, ніхто не хоче обговорювати загострення на російсько-українському кордоні, тому що про цю тему і так багато говорять: "Ми 2 тижні тому докладно обговорювали цю тему".

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Звісно, навіщо ялозити постійно цю тему? Ми ж ще у 2014 році про це говорили, нічого ж не змінилось з того часу, правда? Хіба приблизно 100 тисяч військових, кілька десятків кораблів, ескандери і нові військові бази на кордоні з Україною збудували. Ми просто попросимо, щоб на нас не нападали і все, вони не будуть. Просто не "ОПЗЖ", а офіс простих рішень якийсь.

Хто винен у закритті справи "Роттердам+"

Утім і на цьому дезінформація в ефірах політичних ток-шоу не скінчилась.

"НАБУ відкриває справу "Роттердам+", САП закриває. Ця маячня триває 4 роки і нічим не закінчується. На превеликий жаль, НАБУ – не для того, щоб боротися з корупцією в Україні, а для того, щоб відзвітувати перед нашими закордонними спонсорами про картинку", – заявив нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

То хто ж винен? НАБУ, яке намагається передати справу "Роттердам+" в суд? Чи САП, яке постійно цю справу закриває? Прокурор, який втретє її закриває без жодного пояснення? Чи, може, Ірина Венедіктова, яка не змінює цього прокурора? Ви там вже розберіться якось, бо у своїй же дезінформації самі собі суперечите.

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Станом на кінець 2020 року, у справах, які розслідувало НАБУ, винесли понад 40 вироків, з них 16 – вже перебувають в Антикорупційному суді. І це при тому, що спеціалізований суд діє всього рік.