Нацрада покарала телеканал К2 через програму, де Крим назвали "російським"

Телеканал К2 потрапив у гучний скандал. Все через те, що в його ефірі транслювали програму, в якій українським Крим зухвало назвали "російським".

Через це канал вже покарала Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення. 13 січня цей орган ухвалив рішення про оголошення попередження К2. Його представники на засідання не прийшли.

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К2 оскандалився через "російський Крим"

Крим назвали російським у телепрограмі "Дачна відповідь", яка вийшла в ефір ще наприкінці вересня 2021 року. Виробником програми є російська компанія з Москви. В епізоді, який транслювали восени, розповідали про дизайн інтер'єру. Мовилося, зокрема, про елементи оформлення різних палаців. Перелічуючи різні пам'ятки, ведучий заговорив про російські.Серед них він назвав й Бахчисарайський палац в окупованому Криму. У Нацраді підкреслили, що це – пропагандистський наратив країни-агресорки.

Як це пояснив телеканал

Ольга Герасим'юк, яка очолює Нацраду, раніше назвала цей інцидент "прикладом тоненької пропаганди, що характерний для пропагандистської машини Росії".

Представники К2 наполягали на тому, що програма була адаптована для української аудиторії. Там стверджували, що промодерували зміст висловлювань ведучого. Аби підтвердити це, Нацраді передали запис передачі, яка мала вийти в ефір. Трансляцію російського оригіналу телеканал пояснив "технічними проблемами та випадковістю, які не залежали від їхніх працівників".

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